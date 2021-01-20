تعليم الوفاق تعلن إيقاف الدراسة وتأجيلها إلى 6 فبراير

20 يناير، 2021 5:12 م
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أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق اليوم الأربعاء إيقاف الدراسة لكافة الصفوف والمراحل الدراسية اعتبارًا من السبت 23 يناير 2021.

وأكدت الوزارة في رسالة موجهة إلى مراقبو التعليم  – تحصلت “أخبار ليبيا24” على نسخة منها –  أنه تقرر تأجيل العودة المدرسية إلى 06 فبراير من العام الجاري.

وأفادت وزارة التعليم في حكومة الوفاق أن التأجيل حتى تتمكن فرق العمل الميداني من تقييم جاهزية جميع المدارس مع استمرار امتحانات الشهادة الإعدادية في مواعيدها المقررة دون تغيير.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار الإيقاف والتأجيل تم بعد التشاور والتنسيق مع اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا وحرصها على ضرورة استكمال جميع المدارس لكافة التجهيزات والتحضيرات لاستقبال الطلبة والتلاميذ بما يضمن العودة وفق الإطار الوبائي.

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20 يناير، 2021 5:12 م
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