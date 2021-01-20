بسبب تأخر المرتبات.. حرس المنشآت النفطية طبرق يحذّرون من غلق ميناء الحريقة من جديد

أخبار ليبيا 24-خاص

حذّر محتجين من حرس المنشآت النفطية في طبرق، اليوم الأربعاء، من أنهم سيمنعون من جديد أي ناقلة نفط من الدخول لميناء الحريقة اعتبارا من الأحد القادم، في حال استمرار تجاهل الجهات المختصة من دفع رواتبهم المتأخرة منذ سنة 2019.

وقال أمجد صالح بوجندية، المتحدث الرسمي للمعتصمين من جهاز حرس المنشآت النفطية طبرق، لأخبار ليبيا 24، “كان لنا اعتصام سابق في الخامس من يناير الجاري ومنعنا النواقل النفطية من الدخول مطالبين برواتبنا المتأخرة من عام 2019. تدخل عميد بلدية طبرق وحكماءها وبناء على اجتماع معهم تم فض الاعتصام ودخلت تلك الناقلة وتم الاتفاق على إعطاء مهلة أسبوعين إن لم تصل رواتبنا سنقوم بإغلاق الميناء”.

وأضاف، “تجاوبت معنا القوات المسلحة ووزارة المالية بالحكومة الليبية المؤقتة وتم استلام رواتب 3 أشهر وهي رواتب أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لعام 2020، لكن مازالت هنالك رواتب متأخرة وهي رواتب أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2019 ورواتب يناير وفبراير ومارس وإبريل ومايو من عام 2020”.

وقال بوجندية، “نطالب باستمرار رواتبنا إسوة بكل القطاعات في الدولة وأن تضاف رواتبنا في ميزانية 2021”.

وتابع، “عليه اتصلنا بمراقب مرسى الحريقة وأخبرناه بأننا سنمنع دخول أي ناقلة نفطية اعتبارا من الأحد القادم دون أن ندخل للميناء وهذا مطلب شرعي حتى نستلم رواتبنا”.