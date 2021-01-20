بدء مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن

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بدأت مساء اليوم الأربعاء مراسيم تنصيب الرئيس الأمريكي الـ46 جو بايدن خلفا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي يغيب عن الحضور.

ويشهد مقر الكونغرس بالعاصمة واشنطن الذي يحتضن مراسم التنصيب حضورًا محدودًا على غير العادة لمراسم التنصيب، إذا جرت العادة على حضور مئات الالاف.

وكان بايدن وصل إلى واشنطن قبل تنصيبه رئيسا للبلاد وسط تشديد للإجراءات الأمنية في العاصمة لتأمين حفلة التنصيب، وفور وصوله شارك رفقة نائبته كامالا هاريس في حفل عند نصب تذكاري، خصص لتكريم ضحايا فيروس كورونا المستجد.