المسماري: رصدنا محاولة دخول طائرات أجنبية الأجواء الليبية دون إذن

20 يناير، 2021 10:40 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، رصد محاولة دخول طائرات أجنبية للأجواء الليبية دون تنسيق أو أذن مسبق من جهات الاختصاص الليبية المناط بها مهمة وضع الترتيبات اللازمة لعبور الطائرات للأجواء الليبية عبر الخطوط المعروفة دوليًا أو الطيران الاستثنائي، والذي قد يكون طيرانًا عسكريًا في مهام محددة أو عبور للأجواء الليبية.

وحذرت القيادة العامة للجيش الوطني، من أي محاولة لاختراق الأجواء الليبية، ما قد يعرض هذه الطائرات لخطر الاعتراض والتدمير من قبل وسائط الدفاع الجوي العربي الليبي.

كما حذرت القيادة العامة للجيش، من أي محاولة لانتهاك سيادة الأراضي الليبية سواء عبر اختراق المياه الإقليمية أو الحدود البرية للدولة.

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20 يناير، 2021 10:40 م
13

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