اللجنة الدستورية المشتركة تقر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور باعتماد نظام الدوائر الثلاث اللجنة ستستكمل أعمالها في التاسع إلى الحادي عشر من فبراير المقبل

أخبار ليبيا 24 – خاص

اتفقت اللجنة الدستورية لمجلسي النواب والدولة على الاستفتاء على مشروع الدستور باعتماد نظام الدوائر الثلاث (الأقاليم) فقط، خلال اجتماعها بمدينة الغردقة المصرية.

وقال عضو اللجنة الدستورية – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن الاستفتاء على مشروع الدستور وفق قانون مجلس النواب (رقم 6ـ 2018) المعدل بالقانون (رقم 1 ـ 2019) مع تعديل المادة 6 باعتماد نظام الدوائر الثلاث (الأقاليم) فقط وإلغاء المادة 7 منه.

عضو اللجنة أوضح، أن تحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء بإيقاف النظر في الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء المتوافق عليه وقانونية إصدار مشروع الدستور والتعديل العاشر للإعلان الدستوري.

وأضاف عضو اللجنة، أن اللجنة ستستكمل أعمالها في التاسع إلى الحادي عشر من فبراير المقبل، وسيتم دعوة مفوضية الانتخابات للحضور والمشاركة في تحديد موعد الاستفتاء، مشيراً إلى أن سترفع بنود هذا الاتفاق إلى مجلسي الدولة والنواب، بالإضافة إلى رفع تقرير بنتائج اللجنة إلى بعثة الأمم المتحدة لتفعيل الاتفاق وتوفير الدعم الضروري للاستفتاء في الموعد الذي تحدده اللجنة.