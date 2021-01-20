السفير التونسي لـ صنع الله: نرغب في دخول سوق النفط الليبي

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أمس الثلاثاء، السفير التونسي لدى ليبيا، الأسعد عجيلي، لبحث تطوير سبل التعاون المشترك بين “الوطنية للنفط” والشركات التونسية في مجال النفط والطاقة والإنشاءات الهندسية.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها، أن صنع الله أشاد بالدور الكبير الذي قامت به تونس في السنوات الماضية من خلال مساعيها الحثيثة واحتضانها للعديد من الاجتماعات التي كان جلّها يهدف ويدفع باتجاه عودة الاستقرار لليبيا.

وحسب البيان، أشار صنع الله بأن قطاع النفط الليبي واعد وبه فرص كبيرة لمشاركة الشركات التونسية المتخصصة ذات الملاءة الفنية الممتازة، مُتطرقًا إلى تضرر السعات التخزينية وخطوط نقل النفط الخام خلال السنوات الماضية، وأن الفرصة تتمثل في دخول الشركات التونسية المتخصصة في مجال الإنشاءات والهندسة، والعمل في قطاع النفط الليبي لتنفيذ مشاريع بناء الخزانات، ومد خطوط نقل النفط الخام التي تصل إلى آلاف الكيلومترات، مما يساهم في تحقيق مستهدفات المؤسسة وخططها الطموحة في زيادة معدلات الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

وفي ذات السياق، أكد السفير التونسي، أن شركات بلاده ترغب في الدخول إلى السوق الليبي لتنفيذ العديد من المشاريع الهامة لقطاع النفط، كونه الرافد الرئيسي للاقتصاد في الدولة الليبية، وأحد أهم القطاعات بها، مُعبّرًا عن فخره بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على التنسيق لإقامة ورشة عمل موسّعة باستضافة المؤسسة الوطنية للنفط، تجمعها وشركاتها، بالشركات ورجال الأعمال من تونس، لمعرفة متطلبات قطاع النفط الليبي وما يحتاجه من أعمال ومشاريع هامة لزيادة معدلات الإنتاج والنهوض بالاقتصاد الوطني.