إيقاف الدراسة داخل بلدية الماية لمجابهة كورونا

أخبار ليبيا 24 – صحة

أكدت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا ببلدية الماية،على اتخاذ الاجراءات والتدابير لمكافحة الوباء.

اللجنة أوضحت في بيان لها، أن أول الإجراءات توقف الدراسة بالمرافق التعليمية العامة والخاصة داخل بلدية الماية لمدة (10) أيام ويستتثنى من ذلك إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية “دور ثان” مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة.

وأضافت اللجنة، خلال مدة إيقاف الدراسة سيقوم أعضاء اللجنة العليا بمتابعة المرافق التعليمية “المدارس” الواقعة بنطاق البلدية والنظر في مدى جهوزيتها لاتخاذ التدابير الاحترازية، إضافة للجهوزية اللائقة “لدورات المياه” بها وتحميل كل مدير مدرسة بمتابعة جهوزية دورات المياه من خلال ما تم الصرف لهم من مخصصات تجهيزها بكل مدرسة.

وأكدت لجنة مجابهة كورونا في بلدية الماية، على ضرورة ارتداء الكمامات لكافة المواطنين وإلزامية ووجود المعقمات الشخصية ومن لم يلتزم بذلك ستطبق بحقه الاجراءات القانونية، ومخالفة من يساهمون في أي تجمع اجتماعي سواء مأثم أو فرح أو غيرها وستطبق ضدهم الاجراءات القانونية.

وأعلنت اللجنة، منع التجمعات بالمقاهي بشكل نهائي وقاطع، وتقدم المقاهي خدماتها بإتباع اقصى درجات الوقاية ومن يخالف ذلك ستتخذ ضده الاجراءات القانونية الرادعة بما فيها توقيع الغرامات المالية، وأن تتخذ المحال التجارية بمختلف أنشطتها والصيدليات والمخابز وكل تجمع يتجاوز 3 اشخاص أقصى درجات الحيطة والوقاية لمجابهة فيروس كورونا.

وتابعت اللجنة، “لأعضاء اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا ببلدية الماية من الجهات الضبطية والقضائية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المواطنين الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامات ومن لا يوجد بحوزتهم معقم شخصي وذلك من خلال توقيع المخالفات بحقهم”.

وأضافت اللجنة ببلدية الماية، للإدارات والمؤسسات الخدمية العاملة داخل حدود البلدية كافة الصلاحيات التي تراها مناسبة ولازمة لمجابهة فيروس كورونا بما فيها تقليص موظفيها وبما يكفل استمرار تقديم الخدمات للمواطنين والزام الموظفين والمترددين بإرتداء الكمامة.

وتضمن البيان، قيام مكتب الأوقاف بالبلدية بمتابعة المساجد داخلها وإلزام المواطنين بإرتداء الكمامة واحضار السجادة عند ارتيادها، ويفوض المكتب بإتخاذ اجراء قفل المساجد التي تدعو الظروف الوبائية لذلك دون العودة للجنة العليا مع وجوب تقديم تقرير بذلك.

وختم بيان اللجنة، بقفل محال الحلاقة مدة (10) الأيام القادمة ولا يُعاد فتحها إلا ببيان يصدر عن اللجنة العليا بالخصوص.