أول تعليق لـ وليامز على قرار السراج بإنشاء جهاز دعم الاستقرار

أخبار ليبيا 24

حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، السياسيين الليبيين من محاولة تجاوز المنتدى السياسي للأمم المتحدة، و

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، إن أنشأ رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، جهازه الأمني ​​الخاص، في طرابلس، في الساعات الـ 48 الماضية، أثار شائعات بأنه ربما يعمل على تحدي شرعية المنتدى.

وحذرت وليامز السياسيين الليبيين من محاولة تجاوز المنتدى السياسي للأمم المتحدة، وفق حوار أجرته معها صحيفة الغارديان.

وقالت ويليامز، أن “أي محاولة لتشكيل هيئة تنفيذية موحدة جديدة يجب أن تأتي تحت مظلة الحوار السياسي الليبي”.

وكان قد قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الإثنين، إنشاء جهاز أمني تحت مسمى “جهاز دعم الاستقرار” برئاسة عبد الغني بلقاسم الككلي “غنيوة” وأيوب الأمين أبو راس وحسن محمد حسن أبو زريبة وموسى أبو القاسم موسى مسموس، نوابًا.

وشبهت وليامز الدبلوماسية الأمريكية العديد منهم بالديناصورات، قائلة إنهم مرتبطون بقوى ما قبل الثورة.

كما تحدت ويليامز الدول الأجنبية التي من المحتمل أن تعصي الموعد النهائي المتفق عليه ليبيًا يوم الأحد المقبل لسحب جميع القوات والمرتزقة من الخارج من الأراضي الليبية، زاعمةً أن الدول التي احتفظت بقوات في ليبيا تقوم بذلك في تحد لسيادة البلاد.

وحثت وليامز القوى الأجنبية على سحب قواتها من ليبيا، وأشارت إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر، والذي يتضمن فقرات لسحب المرتزقة الأجانب في غضون 60 يومًا، تم الاتفاق عليها من قبل خمسة ضباط كبار من كلا الجانبين.

وقالت إن الموعد النهائي المقرر لانسحاب القوات “كان قرارًا ليبيًا سياديًا تم اتخاذه من قبل الضباط العسكريين الذين يتبعون تسلسل قيادتهم وقادتهم الأعلى الذين وقعوا على اتفاق وقف إطلاق النار. من الواضح أنه إذا بقي المرتزقة على الأراضي الليبية، فإنهم ينكرون إرادة الشعب الليبي.”

ودافعت وليامز عن شرعية المنتدى قائلة: “منتدى الحوار له دوائر لم تدخل في عملية السلام منذ الثورة. إنه حوار ليبي حقًا، وهذا ما كان عليه الحال منذ أول لقاء له في تونس. إنه حيوي للغاية. لقد أسفر عن الكثير من النتائج الجيدة، ليس أقلها قرار إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر “.