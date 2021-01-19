ويليامز ترحب باعتماد الآلية المقترحة من اللجنة الاستشارية بجنيف بنسبة 73% من الأصوات

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رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز اليوم الثلاثاء باعتماد الآلية المقترحة من اللجنة الاستشارية بجنيف بنسبة 73% من الأصوات.

وأشادت بأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذين شاركوا في عملية التصويت لالتزامهم بالحوار الليبي-الليبي الذي يسرته الأمم المتحدة، ولتحملهم مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي.

وقالت ويليامز “يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا وبهذا التصويت، اتخذ أعضاء الملتقى خطوة هامة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تم تبنيها في تونس العاصمة في منتصف نوفمبر”.

وأضافت الممثلة الخاصة :”أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها”.

وأشارت ويليامز إلى أن هذه السلطة التنفيذية مؤقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديمقراطيًا، بعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.”

وأوضحت الممثلة أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات واستمارات الترشيح بالإضافة إلى جدول زمني لعملية التصويت، والتي سيتم مشاركتها مع كافة الأعضاء قريبًا.

وأكدت ويليامز أنه سوف تتولى لجنة من الملتقى التحقق من طلبات الترشيح المقدمة لضمان الشفافية الكاملة.

وشارك 72 عضوًا من ملتقى الحوار السياسي الليبي في عملية التصويت، حيث صوّت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، وهو ما يمثل حوالي 73 بالمائة من الأصوات المدلى بها، وصوت 19 عضوًا ضدها، فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.