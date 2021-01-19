وليامز تحذّر من عدم التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية

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قالت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، في افتتاح اللقاء الثاني للجنة الدستورية بين مجلس النواب والدولة في الغردقة، إن عدم التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية سيكون له تداعيات سلبية على المسارات الحوارية الأخرى.

وأضافت وليامز، أن المسؤولية الكبيرة باتت تقع على اللجنة الدستورية للتوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية.

وانطلقت اليوم الثلاثاء أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بعشرة أعضاء لكل منهما لمناقشة الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.

وسيعقد اللقاء على مدى ثلاثة أيام في مدينة الغردقة المصرية.