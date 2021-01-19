مصادر تكشف تفاصيل واقعة الاعتداء بالرصاص على رئيس قسم البحث الجنائي بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص كشفت مصادر أمنية ومحلية متطابقة تفاصيل واقعة الاعتداء على رئيس قسم البحث الجنائي بنغازي العقيد حسن عبدالله الجحاوي برصاص مُسلح بإحدى نقاط التفتيش في شارع عشرين وسط المدينة مساء الإثنين.

وقالت المصادر لـ”أخبار ليبيا 24″ اليوم الثلاثاء، خلال تنفيذ الخطة الأمنية ببنغازي والحملة الموسعة على السيارات المخالفة التي لا تحمل لوحات معدنية ومعتمة الزجاج، رفض شخص إزالة التعتيم من زجاج السيارة فباشر الجحاوي بإزالة التعميم فشرع المسلح برماية الرصاص اتجاه عناصر الأمن.

وأوضحت المصادر، أن الرماية نتج عنها إصابة الجحاوي (50 عاماً) ، وضابط آخر برتبة نقيب تابع لمركز شرطة المقزحة، مشيرة إلى أن المسلح عسكري تابع لكتيبه طارق بن زياد، وتم ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية.