تماثل 865 حالة جديدة للشفاء من فيروس كورونا في ليبيا

19 يناير، 2021 11:38 ص
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أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن 865 حالة جديدة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا، وبذلك ارتفعت حالات الشفاء منذ بدء انتشار الوباء إلى 88062 حالة شفاء.

وأظهر نتائج التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الإثنين تسجيل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (3564) عينة سالبة و(596) عينة موجبة (398 جديدة + 198 مخالطة) و(2) حالة وفاة.

وأوضح، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن تسجيل الحالات السالبة والموجبة الجديدة جاء بعد إجراء تحاليل على عدد (4160) عينة موزعة على أغلب المختبرات بليبيا.

وبهذه النتيجة يبلغ إجمالي الإصابات في ليبيا (110465) حالة منها (20703) حالة نشطة و(88062) حالة تعافي إضافة إلى (1700) حالة وفاة.

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19 يناير، 2021 11:38 ص
17

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