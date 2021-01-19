تسييري طبرق: تم الإفراج على حساب المصرف العقاري للبدء في صرف القروض

19 يناير، 2021 12:03 ص
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أخبار ليبيا24- خاص

أكد المجلس التسييري لبلدية طبرق اليوم الإثنين أنه تم الإفراج على حساب المصرف العقاري للبدء في صرف القروض.

وعقد رئيس المجلس فرج بوالخطابية اجتماعاً هاماً مع المصرف العقاري والتسجيل العقاري والمصرف التجاري والتخطيط العمراني لمناقشة الإفراج على حسابات المصرف العقاري الموجودة بالمصرف التجاري والتي تم قفلها بعد فبراير 2011.

وبعد عدة مراسلات مع إدارة المصرف التجاري وعقد عدة اجتماعات تم الإفراج على حسابات المصرف العقاري الذي سيشرع في صرف الدفعات العقارية المتبقية على المواطنين وفق الشروط التي بينها المصرف العقاري.

وسيتم صرف الدفعات العقارية للقرار رقم 20 بقيمة 40 ألف دينار وكذلك قروض الادخار، وبخصوص الدفعات العقارية للقرار رقم 1 لسنة 2011 والتي قيمتها 60 ألف دينار لم تصدر تعليمات من الإدارة العامة للبدء في صرفها.

وبخصوص العقود التي تنطبق عليها نقل وكذلك تغيير الحدود بحي الأندلس فإنه لم يتم البدء بصرف دفعاتها نظرا لاحتياجها إلى عقود نقل الرهنية.

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19 يناير، 2021 12:03 ص
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