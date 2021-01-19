باشاغا : مشروع الغرفة الأمنية العليا سيحقق أمن ليبيا

أخبار ليبيا 24 – أمن

زعم وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، أن إنشاء ما يسمى بـ”الغرفة الأمنية العليا” مشروع يحقق أمن ليبيا، في ظل التغيرات والتقدمات الأمنية التي طرأت على وزارات الداخلية في غالبية دول العالم.

ووفقًا لبيان للمكتب الإعلامي لداخلية الوفاق، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها باشاغا في اجتماع تم فيه طرح رؤيته مع عدد من مسؤولي شركة روز بارتنرز الأمنية البريطانية، بحضور أعضاء الغرفة الأمنية العليا التي تتألف من عدد مدراء إدارات الوزارة.

باشاغا شدد ، وفقا للبيان، على ضرورة مواكبة كل التطورات العلمية والتقنية والاهتمام بالموارد البشرية ضمن خطة أعدتها شركة “روز” من خلال إنشاء هذه الغرفة التي ستستمر لسنوات طويلة وستُقدم نتائجها أفضل الحلول لكافة المعوقات التي تواجه عمل جميع مكونات الوزارة، مُضيفًا أنه سيكون متابع بدقة لنشاطات هذه الغرفة بالتعاون مع خبرة الشركة البريطانية.

وقدم بعدها المدير التنفيذي للشركة ومستشارها ورئيس فريق التوجيه شروحًا وافية خلال عرض مرئي قدموه أوضحوا فيه رؤية باشاغا في بناء الثقة لدى الشعب في مهنية وأخلاقيات العمل الأمني في ليبيا، وتضمن العرض رؤية الشركة واستراتجياتها بإعداد برنامج تدريبي شامل ينافس الغرف الأمنية على مستوى العالم باعتباره جهاز شرطة بقيادة وطنية وتنسيق مناطقي وتنفيذ محلي، بحسب البيان.

وذكر البيان أن مسؤولي شركة روز أوضحوا من خلال عرضهم المرئي صلاحيات الغرفة الأمنية العليا من حيث اتخاذ القرار العاجل والأمني للحفاظ على أمن وسلامة الشعب الليبي باعتبارها منبر لتوزيع المهام والأعمال على كافة مكونات وزارة الداخلية.