انطلاق أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية في الغردقة

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انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بعشرة أعضاء لكل منهما لمناقشة الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.

وبحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة، فإن اللقاء يعقد على مدى 3 أيام في مدينة الغردقة المصرية.

ورحبت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في كلمتها الافتتاحية عبر الاتصال المرئي، بالمشاركين وأكدت على “ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى.

وقالت وليامز، في كلمتها الموجهة للمشاركين في اللقاء، “إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق فسيكون لذلك تداعيات سلبية جداً على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية. تقع عليكم مسؤولية كبيرة في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية.”

وأكدت بعثة الأمم المتحدة على دعمها المستمر للحوار البناء بين المجلسين، وتترقب نتائج هذا الحوار في ختام مهلة الستين يوما وفقاً للمادة الرابعة من خارطة الطريق.

وأعربت عن تمنيها بأن يُسفر اللقاء عن نتائج إيجابية تساعد في المضي قدما بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي.