انتشار أمني لعناصر الداخلية في مدينة بنغازي لتجنب انتشار كورونا

منع الاختلاط في الإمكان التي تم تحديدها من قبل اللجنة الاستشارية الطبية

19 يناير، 2021 10:23 م
28

أخبار ليبيا 24 – أمن

بدأت الدوريات الأمنية التابعة للداخلية في تطبيق قرار اللجنة العليا لمكافحة الكورونا بإغلاق صالات الأفراح،  وتشاركيات المناسبات، والمقاهي والمطاعم .

وباشرت غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع كافة المراكز والوحدات التابعة لجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، تنفيذ التعليمات بالقفل الاحترازي لتجنب انتشار فيروس كورونا ومنع الاختلاط في الإمكان التي تم تحديدها من قبل اللجنة الاستشارية الطبية.

وشدد جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، على ضرورة قفل صالات الأفراح وأخطار تشاركيات المناسبات بعدم نصب الخيام والكراسي وتأجيلها مع توقيع الغرامات القانونية والمصادرة وإحالة المخالفين لتعليمات إلى النيابة العامة، ومنع مقاهي الشيشة نهائيا.

ولفت الجهاز إلى ضرورة منع الإقامة والجلوس في المقاهي واختصار عملها في إرسال الطلبيات فقط مع وجوب التقييد بضوابط الاحترازية وارتداء الكمامات على أن يخطر أصحاب الناشط المعنية بذلك بوسائل المتاحة الإذاعة وخطباء المساجد .

ويواصل عناصر مديرية أمن بنغازي، حملتها الواسعة التي تقضي بإزالة الزجاج المعتم دون استثناء، ومنع بيعه، علاوة على منع تجوال السيارات دون لوحات، وكذلك ضبط المطلوبين والفارين من العدالة. 

 الحملة ركزت أيضا على إلزام كافة المحال، بضرورة تركيب منظومات المراقبة عند المحال، على أن تكون إحداها موجهة للشارع العام.

هذا ويشرف على الحملة مدير الأمن ببنغازي، عبر القوة المشكلة من رؤساء وأعضاء تحريات مراكز الشرطة وقسم البحث الجنائي.

19 يناير، 2021 10:23 م
28

مقالات ذات صلة

السني : نرفض محاولات بعض الدول وضع يدها على الأموال الليبية المجمدة

19 يناير، 2021 11:29 م

البدء في إجراءات إنشاء مخيم لمستخدمي حقل إيراون التابع لشركة زلاف ليبيا

19 يناير، 2021 11:14 م

عضو نقابة الخبازين : جشع التجار هو سبب ارتفاع الخبز

19 يناير، 2021 9:12 م

عودة الدفعة الثانية من المرتزقة الموالين لأردوغان لبلادهم

19 يناير، 2021 9:07 م
زر الذهاب إلى الأعلى