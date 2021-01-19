انتشار أمني لعناصر الداخلية في مدينة بنغازي لتجنب انتشار كورونا منع الاختلاط في الإمكان التي تم تحديدها من قبل اللجنة الاستشارية الطبية

أخبار ليبيا 24 – أمن

بدأت الدوريات الأمنية التابعة للداخلية في تطبيق قرار اللجنة العليا لمكافحة الكورونا بإغلاق صالات الأفراح، وتشاركيات المناسبات، والمقاهي والمطاعم .

وباشرت غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع كافة المراكز والوحدات التابعة لجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، تنفيذ التعليمات بالقفل الاحترازي لتجنب انتشار فيروس كورونا ومنع الاختلاط في الإمكان التي تم تحديدها من قبل اللجنة الاستشارية الطبية.

وشدد جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، على ضرورة قفل صالات الأفراح وأخطار تشاركيات المناسبات بعدم نصب الخيام والكراسي وتأجيلها مع توقيع الغرامات القانونية والمصادرة وإحالة المخالفين لتعليمات إلى النيابة العامة، ومنع مقاهي الشيشة نهائيا.

ولفت الجهاز إلى ضرورة منع الإقامة والجلوس في المقاهي واختصار عملها في إرسال الطلبيات فقط مع وجوب التقييد بضوابط الاحترازية وارتداء الكمامات على أن يخطر أصحاب الناشط المعنية بذلك بوسائل المتاحة الإذاعة وخطباء المساجد .

ويواصل عناصر مديرية أمن بنغازي، حملتها الواسعة التي تقضي بإزالة الزجاج المعتم دون استثناء، ومنع بيعه، علاوة على منع تجوال السيارات دون لوحات، وكذلك ضبط المطلوبين والفارين من العدالة.

الحملة ركزت أيضا على إلزام كافة المحال، بضرورة تركيب منظومات المراقبة عند المحال، على أن تكون إحداها موجهة للشارع العام.

هذا ويشرف على الحملة مدير الأمن ببنغازي، عبر القوة المشكلة من رؤساء وأعضاء تحريات مراكز الشرطة وقسم البحث الجنائي.