البعثة الأممية: كوبيش سيتولى مهامه في فبراير

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قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن رئيسها الجديد، يان كوبيش، سيتولى مهام منصبه بدءا من شهر فبراير المقبل.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين، تعيين يان كوبيش مبعوثا خاصا له إلى ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة، حيث أبدى الأمين العام امتنانه للقيادة الفائقة التي أظهرتها القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني وليامز في دفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام.

ويحل كوبيش خلفًا عن اللبناني غسان سلامة الذي تنحى عن منصبه في مارس 2019، وبذلك يكون سابع مبعوث أممي يتوافد على ليبيا منذ 2011 في محاولات متتالية من قبل الأمم المتحدة لإيجاد سبيل إلى تسوية عادلة تسهم في إعادة الاستقرار وتعيد ترتيب الأمور.