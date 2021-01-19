البدء في إجراءات إنشاء مخيم لمستخدمي حقل إيراون التابع لشركة زلاف ليبيا بحث إنشاء خط نقل الخام بين حقل إيراون وحقل الشرارة النفطي

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

عُقد رئيس لجنة الإدارة بشركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز حسين أبوسليانة الاجتماع الثاني للجنة الإدارة عبر الدائرة المغلقة مع أعضاء لجنة الإدارة لبحث أهم المشاكل والمشاريع الخاصة بالشركة .

وتناول الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء عدة نقاط أهمها اعتماد الأهداف الاستراتيجية للشركة لعام 2021م، والبدء في إجراءات إنشاء مخيم لمستخدمي الشركة بحقل إيراون.

وناقش الحضور إيجاد آلية للإسراع في إنشاء خط نقل الخام بين حقل إيراون وحقل الشرارة النفطي التابع لشركة أكاكوس.

وشدد رئيس لجنة الإدارة على ضرورة البدء في عملية إجراءات تسجيل قطعة الأرض الممنوحة للشركة بمنطقة تمنهنت وتسجيلها وتقديم تصور معماري لتكون موقع ومقر رئيسي للشركة.

كما تمت مناقشة مواضيع أخرى مثل مشروع تقييم المهارات والجدارات مع شركة بتروسكلز وخطة الشركة بالخصوص لهذه السنة.

وحضر الاجتماع أعضاء لجنة الإدارة الدكتور عبد السلام عزيز عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج، المهندس البركولي أبو صلاح عضو لجنة الإدارة للهندسة والمشاريع، وعبر الدائرة المغلقة المهندس عبد الحفيظ أبوعين عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة، و رمضان عبودة عضو لجنة الإدارة للمالية والموارد البشرية والخدمات العامة .