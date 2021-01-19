الأخضر يضم “الشبة” قادما من النصر

"الشبة" تحصل على عرض احترافي من نادي "الصليبيخات" الكويتي

19 يناير، 2021 8:33 م
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أخبار ليبيا 24 – رياضة

أعلنت إدارة نادي الأخصر اليوم الثلاثاء تعاقدها بشكل رسمي مع اللاعب “محمد عبد السلام الشبة” قادما من نادي النصر .

وسيمتد عقد “الشبة” صاحب 23 عام مع الأخضر لموسم واحد على بنظام  إعارة  .

ويعد الشبة من اللاعبين الذين تألقوا مؤخرا وقدم أداء مميز رفقه نادي الأنوار في الدوري الممتاز .

وتحصل على عرض احترافي من نادي “الصليبيخات” الكويتي الذي وقع معه بشكل رسمي إلا أن انتشار فيروس كورونا تسبب في إيقاف انتقال اللاعب .

19 يناير، 2021 8:33 م
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