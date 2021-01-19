ألمانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان اتفاقية لدعم مشروع “بيبول”

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وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الألمانية اتفاقية لدعم مشروع “بيبول ” في حضور المفوضية العليا للانتخابات بهدف توفير الدعم الفني والاستشاري الذي تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف عليه.

وجرى توقيع الاتفاقية الإثنين عن جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مدير مكتب البرنامج الإنمائي، جيراردو نوتو، فيما وقّع عن جانب الحكومة الألمانية، السفير الألماني لدى ليبيا، أولفير افسيتا، بمقر المفوضية في طرابلس، في حضور رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الدعم الذي يقدمه مشروع “بيبول”، وهو مشروع يشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بصيانة بعض المرافق والمباني التي يحتويها مقر المفوضية، وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه عملية التجهيز، واستثمار الإمكانيات المتاحة لدى جميع الأطراف لإنجاح الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر من العام الجاري.

وفي تغريدة على تويتر، قال السفير الألماني، إن بلاده قدّمت مساهمة بقيمة 400 ألف يورو لصالح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لافتًا إلى أن الاستعدادات القانونية والتنظيمية يجب أن تبدأ الآن لدعم خارطة الطريق الانتخابية، التي جرى الاتفاق عليها ملتقي الحوار السياسي الليبي.