وفاة عسكري متأثراً بجراحه جراء انفجار لغم أرضي في درنة

18 يناير، 2021 9:10 م
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أخبار ليبيا24

توفي العسكري الحسين خالد بوبكر الحاسي متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء انفجار لغم أرضي في مدينة درنة شرق البلاد.

أصيب الحاسي (30 عاماً) بشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم أثناء تفكيك اللغم الأرضي، وأسعف إلى المستشفى.

وتلقي الخدمات الصحية والرعاية اللازمة في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي، إلا أنه توفي متأثراً بجراحة بسبب إصابته البليغة.

يذكر أن الألغام الأرضية التي زرعتها التنظيمات الإرهابية بالمدن الليبية التي كانت تحت سيطرتها حصدت الكثير من الأرواح والضحايا بين قتيل وجريح.

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18 يناير، 2021 9:10 م
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