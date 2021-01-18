وصول وفدي اللجنة الدستورية المشتركة بمجلسي النواب والأعلى للدولة إلى الغردقة

أخبار ليبيا24- خاص

وصل قبل قليل وفدي اللجنة الدستورية المشتركة بمجلسي النواب والأعلى للدولة إلى مدينة الغردقة المصرية لعقد اجتماعهم غدا الثلاثاء.

وقال عضو من اللجنة القانونية لـ”أخبار ليبيا24″ إن اللجنة تدارست المقترحات استعدادًا لتقديمها للجنة الدستورية التي ستجتمع غداً.

وأضاف العضو أنه تم تقديم المقترحات من 7 أعضاء، وسيقدم آخر مقترح للقاعدة الدستورية في اجتماع يوم الغد.