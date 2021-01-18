غوتيريس يثني على اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي

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أثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشاتها البناءة خلال اجتماعها في جنيف في الفترة من 13 إلى 16 يناير.

وأشاد غوتيريس – في بيان له – على وجه الخصوص بالدور الهام الذي اضطلعت به المشاركات من النساء وأعضاء اللجنة من جنوب ليبيا للتوصل إلى توافق حول آلية مقترحة لاختيار السلطة التنفيذية، وذلك وفق خارطة الطريق التي تم اعتمادها في تونس في نوفمبر الماضي.

ودعا الأمين العام أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى المشاركة البناءة في التصويت على آلية الاختيار والمضي قدماً صوب الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وجدد غوتيريس التأكيد على دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار.