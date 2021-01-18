شكشك يحذر من تفاقم أزمة الكهرباء في الذروة الصيفية القادمة

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حذر رئيس ديوان المحاسبة السيد خالد شكشك من تداعيات وخيمة على أزمة الكهرباء في الذروة الصيفية القادمة جراء التأخر في إنجاز بعض المشروعات المهمة.

ودعا شكشك – خلال اجتماع مع الشركة العامة للكهرباء أمس الأحد – الأطراف المعنية المتمثلة في المجلس الرئاسي والمصرف المركزي إلى ضرورة الإسراع في اعتماد الميزانيات وتسييلها، حتى تتمكن الشركة العامة للكهرباء من تنفيذ المشاريع المتوقفة، وتتجنب تحميل المواطن مزيداً من العناء.

وأوصى رئيس الديوان بضرورة اتخاذ خطوات سريعة من صيانة الوحدة الرابعة بمحطة الخمس الغازية و الوحدتين الرابعة والخامسة في محطة الزاوية، وذلك من شأنه إضافة 700 ميغاوات إلى الشبكة العامة للكهرباء.

وشدد على إجراء التعاقد والتوريد لبعض الوحدات المجرورة بقدرة 500 ميغاوات في مدينة طرابلس و160 ميغاوات في مدينة زليتن، وإتمام إجراءات التعاقد والتنفيذ لمحطة جنوب طرابلس بقدرة 1300 ميغاوات.

وأوصى شكشك كذلك بإتمام إجراءات فتح اعتماد لشركة الاتحاد العربي لإنشاء محطة بقدرة 160 ميغاوات، وإجراء الصيانات والعمرات لعدد 13 وحدة غازية بمختلف المحطات في البلاد.

وأكدت الشركة إنجاز عدد من المشروعات وفقا للخطة الموضوعة منها إدخال محطة الخمس بقدرة 526 ميغاوات وإجراء بعض الصيانات والعمرات، إلى جانب إتمام ربط خط الغاز لتغذية محطة السرير، مضيفة أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لمعالجة العجز في الطاقة.