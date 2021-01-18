خسارة قاتلة لناشئي ليبيا أمام الجزائر في دورة شمال أفريقيا

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حقق المنتخب الجزائري للناشئين (تحت 17 عاما)، الفوز على المنتخب الليبي بنتيجة (2/3)، اليوم الإثنين، في افتتاح دورة شمال أفريقيا لكرة القدم.

ويعد هذا الفوز خطوة مهمة للجزائر نحو التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا، التي ستقام في المغرب في منتصف مارس المقبل.

وتقدم عبد السميع عبد النبي للمنتخب الليبي، في الدقيقة 29، وادرك أنيس أوشاوش التعادل للجزائر، في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 50، أضاف عمر محمد رفيق الهدف الثاني للمنتخب الجزائري، وعدل الجزائري جبريل طابوش للمنتخب الليبي، بالخطأ ضد مرماه في الدقيقة 60.

وعاد طابوش ليسجل هدفا هذه المرة لصالح المنتخب الجزائري، في الدقيقة 86، لتنتهي المباراة جزائرية (3-2).

هذا وسيواجه المنتخب الليبي نظيره التونسي، الخميس المقبل، في الجولة الثانية، بينما تختتم الدورة بالمواجهة التي تجمع الجزائر وتونس، ويصعد صاحب المركز الأول في هذه الدورة إلى النهائيات القارية.

ويستضيف ملعب الخامس من يوليو، في العاصمة الجزائرية، مباريات التصفيات ، التي تختتم الأحد المقبل.