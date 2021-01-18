تعادل مخيب للمنتخب الليبي أمام النيجر في الشأن المنتخب الليبي يحصد نقطة واحدة في بداية المشوار ببطولة أمم إفريقيا للمحليين

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حسم التعادل السلبي لقاء المنتخب الليبي أمام نظيره من النيجر اليوم الأحد لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين الشأن .

وأضاع المنتخب الليبي عدة فرص في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الليبي تسيده للمباراة لكن من دون فرص حقيقيه، في ظل قوة دفاع النيجر .

وبهذه النتيجة يحصد كل منتخب نقطة في بداية مشوار المنتخبين في بطولة أمم إفريقيا للمحليين.