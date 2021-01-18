تعادل مخيب للمنتخب الليبي أمام النيجر في الشأن

المنتخب الليبي يحصد نقطة واحدة في بداية المشوار ببطولة أمم إفريقيا للمحليين

18 يناير، 2021 1:01 ص
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أخبار ليبيا 24 – رياضة

حسم التعادل السلبي لقاء المنتخب الليبي أمام نظيره من النيجر اليوم الأحد لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين الشأن .

وأضاع  المنتخب الليبي عدة فرص في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، واصل  المنتخب الليبي تسيده للمباراة لكن من دون فرص حقيقيه، في ظل قوة دفاع النيجر .

وبهذه النتيجة يحصد كل منتخب نقطة في بداية مشوار المنتخبين في بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

18 يناير، 2021 1:01 ص
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