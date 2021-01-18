تسييري طبرق يبحث تذليل الصعاب أمام المشاريع المتعثرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث المجلس التسييري ببلدية طبرق، الأحد، تذليل الصعاب أمام مشاريع الهيئة العامة للإسكان والمرافق المتعثرة.

جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس المجلس، فرج بوالخطابية، مع نائب رئيس الهيئة، خالد بريدان، حيث تم مناقشة المشاكل والعراقيل التي تسببت في تعشر العديد من المشاريع الهامة التي تعيق سكان مدينة طبرق.

كما بحث الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس، أسباب توقف العمل في عدد من الطرق الرئيسية بالبلدية كطريق الشهيد عبدالفتاح يونس، وطريق شيخ الشهداء عمر المختار، وعدد من الطرق الخدمية بالمدينة.

وطالب، بوالخطابية، إلى ضرورة تذليل الصعاب أمام الشركات المنفذة، وتسهيل الإجراءات أمامها، خاصة تلك الطرق الحيوية التي ستساهم في حل المختنقات أمام سكان المدينة.

يشار إلى أن الاجتماع حضره النائب الثاني بالهيئة العامة للإسكان والمرافق، علي الطاهر، وعدد من مدراء مكاتب المشروعات بالهيئة وفرع الهيئة في طبرق ومدير مكتب مشروعات بلدية طبرق ومدير فرع جهاز الإسكان والمرافق بطبرق.