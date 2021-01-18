اللجنة المركزية تعلن اعتماد النتائج النهائية لانتخابات بلديتي جالو وأجخرة

أخبار ليبيا 24

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات البلديات، الأحد، عن اعتماد النتائج النهائية لانتخابات ببلديتي جالو وأجخرة.

وفاز في بلدية جالو عن الفئة العامة علي سعيد بو فرنية وأحمد صالح عبد النبي السحاتي وعبد الباسط عبد القادر يوسف بزامة وأحمد سعد محمد سعد وإبراهيم أحمد عمر سلطان.

وعن فئة المرأة فازت المرشحة مبروكة إبراهيم مبروك الشحات وعن فئة الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة المرشح يوسف محمد يوسف بوعوينة.

وتصدر بو فرنية قائمة المرشحين بنسبة 8.9% بمعدل 378 صوت وحصلت مبروكة شحات على نسبة 62.1% بمعدل 2538 صوت حيث تحصل بوعوينة على 1401 بنسبة بلغة 34.9%.

بينما فاز عن الفئة العامة ببلدية أجخرة، محمد عبدالمالك، ومحمد السنوسي، وأيمن أحمد، وإبراهيم مسعود، وفازت عن فئة المرأة المرشحة مريم عبدالرحيم، وعن فئة الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة، خالد عمر.

وتصدر عبدالمالك بنسبة 15.822% فيما حصلت مريم عبدالرحيم على نسبة 38.491، وعن وتحصل خالد عمر على 38.491%.