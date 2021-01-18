الثني يؤكد على ضرورة استكمال الانتخابات في جميع البلديات

18 يناير، 2021 7:10 م
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أخبار ليبيا24

اطلع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، عبدالله الثني، على سير عمل اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على الانتخابات البلدية.

أتى ذلك خلال اجتماع عقده الثني في بنغازي مع وزير الحكم المحلي، الدكتور عادل الزايدي، حيث ناقشا عمل الانتخابات خاصة في بلديات الواحات الثلاث (الجفرة-جالو-أوجلة).

وأكد الثني، أن هذه العملية الديمقراطية يجب أن تتم في كافة البلديات بأسرع وقت، مثمنًا دور كل من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية في الواحات.

وأعرب الثني، عن أمله في التوفيق لكافة البلديات التي ستشهد هذا الاستحقاق في مقبل الأيام.

وأعلنت أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، الأحد، اعتماد النتائج النهائية لانتخابات ببلديتي جالو وأجخرة.

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18 يناير، 2021 7:10 م
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