الأهلي يفوز على خليج سرت في افتتاح بطولة السلام الودية لكرة القدم

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فاز فريق الأهلي بنغازي على فريق خليج سرت مساء اليوم الإثنين بثلاثة أهداف لهدف واحد في اللقاء الذي جمعهما ضمن بطولة السلام الودية لكرة القدم.

وسجل للأهلي كل من سعد إجبارة في الدقيقة 30 وإبراهيم واتارا في الدقيقة 52 وعبدالله العرفي في الدقيقة 82، فيما سجل الهدف الوحيد لخليج سرت.

وأقيم اللقاء على أرضية ملعب شهداء بنينا في بنغازي في حضور جمهور غفير، حيث تقام البطولة بمشاركة ست فرق هي الأهلي بنغازي والتحدي والنصر والشط والهلال وخليج سرت، وذلك من دون تحديد لقب للبطولة.