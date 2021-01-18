أمن طرابلس تفرج عن مركبات الركوبة لمخالفتها قرار إعادة الطلاء

شركة الخدمات العامة تتولي طلاء المركبات بأسعار رمزية لرفع العبء على كاهل المواطن

18 يناير، 2021 12:00 ص
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أخبار ليبيا 24 – أمن

أفرجت مديرية أمن طرابلس عن كل سيارات الركوبة العامة التي تم حجزها لمخالفتها قرار إعادة الطلاء، بتعليمات مدير الأمن عميد “محمود العابد”.

وأوضحت المديرية في بيان لها تابعته وكالة أخبار ليبيا 24، مساء الأحد، أن أصحاب السيارات المفرج عنها تعهدوا  باستكمال إجراءات  طلاء سيارتهم، حيث أنه و في إطار التعاون مع شركة الخدمات العامة  لغرض طلاء السيارات بأسعار رمزية، و ذلك لرفع العبء على كاهل المواطن.

وأضاف البيان، أن اللجنة المكلفة بالطلاء باشرت اليوم باستقبال السيارات، وذلك لا استكمال الإجراءات المبدئية لإعادة  الطلاء .

يذكر أن مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس حجز سيارات الركوبة العامة لمخالفتها قرار إعادة سيارات الركوبة العامة باللون الأصفر.

18 يناير، 2021 12:00 ص
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