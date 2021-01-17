موسكو تطالب أن تشمل عملية “إيريني” أعالي البحار على طول الساحل الليبي موسكو تشدد على أن مركز عمليات عملية “إيريني” مُلزم بتقديم نتائج أي بحث إلى لجنة مجلس الأمن

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أبلغت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، اليوم السبت، مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن عملية “إيريني” لمراقبة حظر السلاح المفروض على ليبيا، يجب أن تتم في إطار القانون الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن تشمل أعالي البحار على طول الساحل الليبي بأكمله.

ووفقا لما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية، جاء ذلك البلاغ، في معرض رد الخارجية الروسية، على بحث البحرية اليونانية، عن سفينة الشحن الروسية “أدلر” كجزء من عملية إيريني للاتحاد الأوروبي أثناء الإبحار في البحر الأبيض المتوسط.

وشددت زخاروفا، في البيان، على أن مركز عمليات عملية “إيريني”، مُلزم بتقديم نتائج أي بحث إلى لجنة مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لكن هذه الخطوة ستُفسر على نطاق واسع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة؛ من أجل تحقيق مصالح الاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، وتشير إلى أن عملية إيريني لم تكن شفافة، وفق الوكالة الروسية.

وأوضحت أنه في ضوء هذه المعلومات، فإنهم مستمرون في المطالبة بتفسيرات شاملة حول ما حدث، معتبرة أن موقف الاتحاد الأوروبي من هذا الوضع هو فكرة جيدة، عما إذا كان مستعدًا وقادرًا على اتباع المعايير القانونية الدولية المقبولة عمومًا لبروكسل، وعدم تحويلها إلى بعض القواعد المناسبة لهم، خاتمة بالتنويه إلى اعتقادها أن ذلك سيكون اختبار.

واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، قرارًا بإطلاق العملية العسكرية “ايريني”، والتي تعني “السلام” باليونانية، اعتبارًا من الأول من أبريل 2020م، لمتابعة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.