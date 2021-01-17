منتخبنا الوطني يتعادل مع النيجر في أمم أفريقيا للمحليين

17 يناير، 2021 8:56 م
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أخبار ليبيا 24

حسم التعادل السلبي، مواجهة منتخبنا الوطني ونظيره النيجر، في المباراة التي أقيمت على ملعب “جابوما”، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية من دور المجموعات، من كأس أمم أفريقيا للمحليين، المقامة في الكاميرون.

وفشل لاعبو الفريقين في تسجيل الأهداف، رغم الفرص العديدة التي أتيحت لهما خلال أحداث اللقاء.

وتقام نسخة العام الحالي من بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين بمشاركة 16 منتخبا، تم تقسيمها على أربع مجموعات، ليصعد أول وثاني كل مجموعة إلى دور الثمانية.

 

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17 يناير، 2021 8:56 م
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