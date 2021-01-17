مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (1071) إصابة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد أنه تم تسجيل عدد (1071) إصابة بفيروس كورونا بينها عدد (690) حالة جديدة، وعدد (381) حالة مخالطة.

وأضاف المركز الوطني أنه ستلم عدد (5033) عينة، أظهرت النتائج أن من بينها عدد ( 3962 ) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية:

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1504) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1100) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (327) عينة

4.مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (31) عينة

5.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (136) عينة

6.مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (376) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (25) عينة

8.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (26) عينة

9.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (174) عينة

10.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (174) عينة

11.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (46) عينة

12.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (135) عينة

13.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (6) عينات

14.مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (94) عينة

15.مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (8) عينات

16.مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (3) عينات

17.مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (8) عينات

18.مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (552) عينة