مستشفى الجلاء يتسلم جثتين مجهولتي الهوية

أخبار ليبيا24- خاص

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث جثتين مجهولتي الهوية عُثر عليها مرمية على شاطئ البحر بمنطقة قنفودة غربي مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال مصدر طبي لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الأحد، إن فريق انتشال الجثث بالهلال الأحمر الليبي بنغازي وأعضاء مركز شرطة قاريونس هما من سلم الجثتين، مؤكداً أن الجثتين لا توجد بهما أي ملامح بسبب بقاءهما في البحر لأيام.

وأوضح المصدر ذاته، أن تم وضع الجثتين بثلاجة حفظ الموتى لعرضها على الطب الشرعي واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وكان مستشفى الجلاء قد تسلم جثة مجهولة الهوية عُثر عليها مرمية على شاطئ البحر ( إشبيليا) تم ربطها بسلسلة كبيرة وموصدة بقفل أصفر اللون، وتم ربط الأرجل بسلسلة أخرى وبها ضربة كبيرة بآلة حادة على الرأس، ورصاصة في مقدمة الرأس.

يذكر أن هذه الجثث ليست الأولى التي يتسلمها المستشفى مجهولة الهوية، حيث توجد عدداً من الجثث بثلاجة حفظ الموتى عثر عليها بمناطق متفرقة ببنغازي، فيما لم تعلن الجهات المختصة عن أي تفاصيل بالخصوص، ولم تنشر أي بيان توضيحي حول هذه الجثث.