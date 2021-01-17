مخاطبا الكبير.. السراج: إذا لم تمنح الاعتمادات المستندية لاستيراد الدقيق سنستخدم رصيد المصرف الخارجي

أخبار ليبيا 24

وجه رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فايز السراج، رسالة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أخبره فيها بأن مخزون الدقيق على وشك الانتهاء.

وأشار السراج إلى أنه إذا لم تمنح اعتمادات للغرض سنتدخل برصيد الدولة لدى المصرف الخارجي حفاظًا على السلم الاجتماعي.

وأوضح السراج بأن انتهاء مخزون الدقيق يعني دخول البلاد في أزمة غذائية سببها عدم تقدير المركزي للأولويات والحاجات مقابل اعتمادات ضخمة تصرف لسلع غير مهمة.