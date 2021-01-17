لجنة كورونا: نعاني من نقص في المسحات والأكسجين والكوادر الطبية هناك إهمال كبير من جانب المواطنين في التقيذ بالإجراءات الاحترازية

أخبار ليبيا 24 – صحة

أقر عضو اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا، إبراهيم علوان، بأن مستوى خطر تفشي الوباء في تزايد ملحوظ، موضحًا أن هناك إهمال كبير من جانب المواطنين في التقيذ بالإجراءات الاحترازية.

علوان ذكر أنه من الممكن فرض حظر السفر على المواطنين باستثناء الحالات المرتبطة بالعلاج والدراسة بالخارج، لتشديد الإجراءات الاحترازية”.

وعن حملة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي، في طرابلس، لإلزام المواطنين بكافة الإجراءات الاحترازية في أماكن التجمعات، تساءل “هل تفشي الوباء هو فقط بطرابلس؟ أغلب مدن ليبيا تعاني، وهذا تقصير من جانب السلطات”.

وأكد على ضرورة إطلاق السلطات حملات واسعة لفرض الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمواطنين وإجبارهم على التقيّد بها، محذراً من التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، ومنها النقص في المسحات الخاصة بالكشف عن المرض، والأكسجين بمراكز العزل، والكوادر الطبية والطبية المساعدة.

وفي ذات السياق، قال عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا حيدر السايح، إن القياس الحقيقي للوضع الوبائي بالنسبة لجائحة كورونا في ليبيا هو الوضع السريري في مستشفيات العزل.

وأشار إلى أن مراكز العزل في طرابلس بعضها متكدس بالحالات خاصة المراكز ذات السمعة الطبية الجيدة، وبعضها الآخر بها عدد كبير من الأسرة خالية من المرضى، كما أن المراكز خارج طرابلس بها أعداد كبيرة من الأسرة خالية، ما يعطي مؤشرًا مطمئنًا نوعًا ما عن حالة الوضع الوبائي في ليبيا.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 1071 حالة إصابة جديدة، و14 حالة وفاة بفيروس كورونا، و1057 حالة شفاء، ليصل إجمالي عدد الحالات 109.088 إصابة، و86.125 شفاء، و1665 وفاة.