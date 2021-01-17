سيالة والسفير الألماني يؤكدان على أهمية الالتزام بمخرجات برلين

أخبار ليبيا 24

أكد وزير خارجية الوفاق، محمد الطاهر سيالة، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، على أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين.

جاء ذلك في اجتماع عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، اليوم الأحد، والذي بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

واتفق الجانبان على أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين من خلال مساراتها الثلاث الأمنية والسياسية والاقتصادية، وضمان الوصول لانتخابات تشريعية ورئاسية في شهر ديسمبر المقبل.

وعلى صعيد آخر بحث سيالة مع السفير الألماني ملف التعاون الثنائي، مؤكدا على أهمية مساهمة الشركات الألمانية في مشاريع البناء والتعمير وتطوير بعض القطاعات، خاصة منها قطاع الطاقة الكهربائية.