سكان بلدية ربيانة يستنكرون انقطاع الكهرباء لأكثر من ستة أشهر
أخبار ليبيا24- خاص
استنكر سكان بلدية ربيانة ما تمر به المنطقة من انقطاع للتيار الكهربائي لأكثر من ستة أشهر، خلال وقفة احتجاجية نظمها الأهالي أمام محطة الكهرباء.
وحمل سُكان ربيانة المسؤولية الكاملة لإدارة شركة الكهرباء ببنغازي وطرابلس على تقاعسهم وتجاهلهم أهالي المنطقة ومحطة الكهرباء ربيانة، ما أدى إلى العيش بظلام دامس طيلة الأشهر الماضية.
وأكد سكان بلدية ربيانة أن انقطع التيار الكهربائي طيلة الأشهر الماضية تسبب لهم في خسائر وأضرار جسيمة في الزراعة والمستلزمات الطبية.
وطالب المحتجون حكومتي الوفاق والليبية بالتدخل بشكل عاجل وتشكيل لجنة تحقيق لمتابعة هذا الملف وتحري الحقائق لمعرفة الخلل وحلحلة المشاكل والعراقيل.
ودعا سكان بلدية ربيانة إلى تشكيل إدارة مستقلة لمحطة الكهرباء يكون مقرها داخل المنطقة.
يذكر أن بلدية ربيانة (120 كلم) غرب مدينة الكفرة، تعاني من عدم ربط البلدية بالشبكة العامة للكهرباء، والاقتصار في توليد الكهرباء على مولدات الديزل.