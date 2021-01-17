سكان بلدية ربيانة يستنكرون انقطاع الكهرباء لأكثر من ستة أشهر

أخبار ليبيا24- خاص

استنكر سكان بلدية ربيانة ما تمر به المنطقة من انقطاع للتيار الكهربائي لأكثر من ستة أشهر، خلال وقفة احتجاجية نظمها الأهالي أمام محطة الكهرباء.

وحمل سُكان ربيانة المسؤولية الكاملة لإدارة شركة الكهرباء ببنغازي وطرابلس على تقاعسهم وتجاهلهم أهالي المنطقة ومحطة الكهرباء ربيانة، ما أدى إلى العيش بظلام دامس طيلة الأشهر الماضية.

وأكد سكان بلدية ربيانة أن انقطع التيار الكهربائي طيلة الأشهر الماضية تسبب لهم في خسائر وأضرار جسيمة في الزراعة والمستلزمات الطبية.