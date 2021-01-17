سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا يرحب بتقدمات اللجنة الاستشارية

أخبار ليبيا 24

رحب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السفير خوسيه أنطونيو ساباديل، اليوم الأحد، بالتقدمات التي أحرزتها اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأوضح ساباديل في تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر، “أن توصل اللجنة الاستشارية لاتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، والتي من المقرر أن يتم التصويت عليها يوم الاثنين تعد خطوة إيجابية تجاه الانتخابات في ليبيا.

وأشاد ساباديل بعمل البعثة الأممية في ليبيا ورعايتها لهذه التقدّمات التي تم إحرازها نحو اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة، مؤكدا أن الجميع الآن ينتظر مرحلة التنفيذ لتشكيل حكومة مؤقتة تقود الطريق إلى الانتخابات في ليبيا.