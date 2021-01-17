خطباء مساجد طبرق يطالبون الجهات الأمنية القبض على مهربي الهجرة

أخبار ليبيا24- خاص

طالب خطباء الجمعة بمساجد مدينة طبرق الجهات الأمنية بسرعة القبض على عصابات تهريب الهجرة لقتلهم عدد من المهاجرين غير الرعيين من الجنسية المصرية شرق المدينة.

وطالب خطيب مسجد “الملك إدريس” عبدالسلام شانينة حكماء ومشايخ طبرق برفع الغطاء الاجتماعي الحقيقي على هؤلاء المجرمين الذين يتاجرون بالمهاجرين وتعذيبهم وبيعهم.

وأكد شانينة أن الدين الإسلامي نهى عن القتل مابالك مهاجرًا جاء مغتربًا لأكل العيش، محذرًا من خطورة هذا الأمر على البلاد وما يظهر فيها من بلاء من نقص في المطر والسيولة وغيرها.

وكان مكتب أوقاف طبرق قد عمم على خطباء مساجد طبرق بالحديث عن الربا أمام المصارف وعن قتل المهاجرين بالمنطقة.

يشار إلى أن منطقة طبرق قد شهدت مقتل 3 مهاجرين مصريين خلال أسبوع واحد وتم رميهم على الطرقات الزراعية بعيداً عن أعين رجال الأمن حيث تشتهر بعض المناطق شرق طبرق بمخازن للمهاجرين غير الشرعيين.