حماية المستهلك: أصحاب المخابز لديهم الحق في غلق منشآتهم لعدم مصداقية الدولة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أوضح رئيس الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك محمود غميض، أنه وجد بعد اجتماعه بالأمس، مع جميع الخبازين بدعوة من النقابة العامة للمخابز، أن ارتفاع أسعار الخبز ناتجة عن زيادة مكوناته.

غميض أكد، في تسجيل مرئي له، أن ارتفاع مكونات الخبز جاء بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي اعتبرها “تغرر بالشعب الليبي”، مطالبًا جميع أجهزة الدولة بتحمل مسؤوليتها والتحرك السريع لحل الأزمة؛ لأن المواطن لا يتحمل غلق المخابز.

ورأى أن أصحاب المخابز لديهم الحق في غلق منشآتهم لعدم مصداقية الدولة، مختتما بقوله “لو استمروا في الفتح لن يلتفت إليهم أحد”.

وفوجئ الليبيون في الأيام الماضية، بقفزة جديدة في أسعار الخبز، تجاوزت النصف، ليصبح ثمن ثلاثة أرغفة منه ديناراً واحداً، بعد أن كان ثمانية أرغفة بدينار، وسط آراء متضاربة حول السبب الحقيقي لهذه القفزة الكبيرة.