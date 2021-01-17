جامعة النجم الساطع البريقة تطالب بإخلاء بيت الطلبة من شاغليه

17 يناير، 2021 11:32 ص
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أخبار ليبيا24

طالبت إدارة جامعة النجم الساطع البريقة آمر القوات الخاصة اللواء عبدالسلام الحاسي بالتدخل العاجل والفوري لإخلاء بيت الطلبة بالحرم الجامعي من المجموعة التي تشغله منذ أكثر من عشرة أشهر.

وذكرت الإدارة في بيان لها تابعته “أخبار ليبيا24” أن المجموعة التي تقبع ببيت الطلبة تتبع الصاعقة والإدارة لم تسلمها إياه ولم تخرج منه منذ دخولها للمبنى حتى هذه اللحظة.

وأكدت إدارة جامعة النجم الساطع أن وجود الطلبة خارج مقر إقامتهم تسبب لهم معاناة كبيرة خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأخلت إدارة الجامعة مسؤوليتها من أي إجراء أو مواجهة قد تحدث معهم مستهجنة ما تقوم به هذه القوة من أعمال تخريب غير مسؤولة ومرفوضة رفضًا قاطعًا.

ودعت الإدارة الجهات المختصة ضرورة التدخل وإجبار هذه القوة على مغادرة الحرم الجامعي كون أن هذا الأمر مخالف للقوانين والأعراف.

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17 يناير، 2021 11:32 ص
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