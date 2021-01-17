توقعات أحوال الطقس على ليبيا خلال الثلاثة أيام المقبلة

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أحوال الطقس على ليبيا خلال الثلاثة أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد بأن تكون الأجواء غائمة يتخللها سقوط أمطار متفرقة على مناطق شمال ليبيا.

ورجح المركز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن تكون الأمطار جيدة على بعض مناطق الشمال الشرقي مع رياح غربية نشطة على المناطق الساحلية.

وأفاد المركز أن الطقس في رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة السماء مغطاة جزئيًا إلى كليًا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على المناطق الساحلية قد تصحبها سحب رعدية.

وأشار إلى أن الرياح تكون شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على لمناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى مابين (14 – 18) درجة مئوية ولاتتجاوز (12) درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

ولفت المركز إلى أن الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة على بعض المناطق خاصة على مناطق أجدابيا سهل بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر.

ولفت المركز إلى أن الأمطار تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الرياح تكون شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على مناطق الساحل تتجاوز سرعتها يوم الغد (50) كم في الساعة.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة القصوى مابين (15 – 18) درجة مئوية ولاتتجاوز (12) درجة على مرتفعات الجبل الأخضر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حالة الطقس في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب.

وبين المركز أن الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى مابين (15 – 18) درجة مئوية.

وذكر المركز أن الطقس في الكفرة السرير تازربو السماء صافية إلى قليلة السخب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة لسرعة ودرجات الحرارة مابين (18 – 20) درجة مئوية