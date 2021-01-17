اخليل : “معيتيق” يخطط مع مليشيات مصراتة للإطاحة بـ”باشاغا”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد آمر سلاح المدفعية في مصراتة التابع لقوات حكومة الوفاق العقيد فرج اخليل، أن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، الذي وصفه بـ”الطفل المعجزة”، نجح قبل أيام في تأليب الرأي العام وبعض المليشيات ضد وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا .

اخليل أوضح ، في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”، أن أحدث محاولات معيتيق كانت اجتماعه أمس بمليشيات مصراتة من أجل التخطيط للإطاحة بباشاغا، قائلا “صراع الطفل المعجزة على المال والسلطة جعله يلف دول العام برحلات مكوكية بين روسيا وإيطاليا وآخرها زيارة سرية إلى مصر”.

وأضاف أن معيتيق حاول دوما تقديم نفسه باسم مصراتة منقذا للملف الليبي، خاصة المنطقة الغربية، بل لم يتوان عن لقاء صدام حفتر في روما لتقاسم الكعكة الليبية، وأن ينال منصب رئيس الحكومة، مؤكدا أن كل زياراته الأخيرة صدمت بملف باشاغا الأكثر حظوة دوليا، حسب قوله .

وأثنى على باشاغا، قائلا “لم يصبح وزيرا وهميا كما يتصور البعض، فقد خلق جسما للداخلية بقوة وهيمنة حقيقية”، مضيفا “من يشاهد باشاغا أول أمس يتحرك برتل قوامة 130 سيارة من مختلف أجهزة الداخلية النظامية بعد أن صقلها جيدا هذا الرتل المرعب مر من الطريق الساحلي في اتجاه ترهونة”.

ورأى أن رتل وزير داخلية الوفاق كان بمثابة رسالة للداخل والخارج بقوة الرجل، قائلا “الفرق بين الطفل المعجزة وباشاغا، أن باشاغا ولد من رحم ثورة 17 فبراير وقيادي فعال بمصراتة مند 2011 إلى غاية اليوم، والطفل المعجزة مجهول المصدر والتاريخ بل حتى النسب”.

وزعم أن باشاغا أخد شعبية حتى بالمنطقة الشرقية لمحاربته المليشيات، بل إنه استطاع كسر جناحها في طرابلس، واستوعب منها ما يمكن استيعابه وفق شروط القانون، على حد تعبيره، مختتما بقوله “حاليا التقت غاية الفاسدين من مصراتة وخاصة رجال الأعمال وعلى رأسهم محمد عيسي بغاية أحمد معيتيق للإطاحة بباشاغا”.