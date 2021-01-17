إصابة سيدة مغربية في بنغازي برصاص عشوائي

أخبار ليبيا24- خاص

أصيبت سيدة مغربية اليوم الأحد برصاص عشوائي أثناء تواجدها داخل السيارة بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الأحد، إن وفاء عبداللطيف بن شعيب أصيبت بطلق ناري في الفك أثناء تواجدها داخل السيارة تزامناً مع مرور سيارات تحتفل بمناسبة اجتماعية بطريق الهواري.

وأوضحت البرغثي، أن بن شعيب (38 عاماً) مغربية الجنسية تقبع بغرفة العناية الفائقة، وتتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة، وحالتها الصحية مستقرة نوعاً ما.