مصدر بداخلية الوفاق: فتح الطريق الساحلي الأسبوع المقبل فتح الطريق سيتم بعد تأكيد خلوه من الألغام التي قد تهدّد حياة المارة

أخبار ليبيا 24 – خبر

رجح مصدر بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أن تبدأ اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في إجراءات فتح الطريق الساحلي مطلع الأسبوع المقبل، بعد تأكيد خلوه من الألغام التي قد تهدّد حياة المارة.

المصدر أكد ، في تصريحات لموقع “العربي الجديد” الاتفاق على إبعاد المجموعات المسلّحة لطرفي الصراع بعيداً عن مسار الطريق الساحلي، تمهيداً للبدء، أيضاً، بفتح مسارات الطرق المتجهة للجنوب الليبي والمرتبطة بمدينة سرت.

وأوضح أن الوزارة على تواصل مباشر مع أعضاء اللجنة العسكرية لنشر قوة أمنية مشتركة، مؤلفة من عناصر أمنية من وزارتي الداخلية بحكومتي الوفاق والمؤقتة، لتأمين منطقة سرت والطريق الساحلي.

وكانت مليشيات مصراتة، أصدرت نهاية الشهر الماضي، بيانًا أعلنت فيه عن رفضها لكل مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، وفتح الطريق الساحلي.