مستشفى الجلاء ببنغازي يتسلم جثة مجهولة الهوية

أخبار ليبيا 24

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، الجمعة، جثة مجهولة الهوية عُثر عليها مرمية على شاطئ البحر بمدينة بنغازي شرقي البلاد.

وقال مصدر طبي لـ أخبار ليبيا 24، أن الجثة تم لفها بسلسلة كبيرة في حين ربطت الأرجل بسلسلة أخرى، مشيرا إلى أن الجثة عليها آثار ضرب بآلية حادة على الرأس، وتعرضت لطلق ناري في مقدمة الرأس.

وأوضح المصدر ذاته، أن فريق انتشال الجثث بالهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي سلم الجثة للمستشفى، بصحبة عناصر شرطة مركز المدينة، لعرضها على الطب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، للتعرف على هوية صاحبها.

يذكر أن هذه الجثة مجهولة الهوية ليست الأولى التي يتسلمها المستشفى، حيث توجد عدداً من الجثث بثلاجة حفظ الموتى عثر عليها بمناطق متفرقه ببنغازي، فيما لم تعلن الجهات المختصة عن اي تفاصيل بالخصوص، ولم تنشر أي بيان توضيحي حول هذه الجثث.