مجلس الأمن يوافق على تعيين كوبيتش مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24

وافق مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على تعيين ممثل الأمم المتحدة بلبنان، السلوفاكي، يان كوبيتش، مبعوثا جديدا إلى ليبيا، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان كوبيتش (68 عاما) منذ يناير 2019 منسقا خاصا للبنان. ورأس خلال حياته المهنية البعثة الأممية في العراق بين 2015 و2018 وفي أفغانستان بين 2011 و2015 وذلك بعد أن كان وزيرا لخارجية بلاده بين 2006 و2009 وأمينا عاما لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بين 1999 و2005.

وفي لبنان، برز كوبيتش سريعا بخطابه الصريح والمباشر وانتقاده للقادة اللبنانيين بشكل غالبا ما كان شديدا. و

وكان قد اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اسم كوبيتش على مجلس الأمن، وستفرض عليه مهماته الجديدة تدعيم وقف إطلاق النار في ليبيا وتأكيد انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة منها.

ووافق مجلس الأمن نهاية 2020 على تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا جديدا إلى ليبيا قبل أن يعلن نهاية ديسمبر اعتذاره لأسباب “عائلية”.