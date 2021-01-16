للمشاركة في بطولة لسلام لكرة القدم.. بعثة فريق خليج سرت تصل بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت بعثة فريق كرة القدم بنادي خليج سرت، اليوم الجمعة، إلى بنغازي قادمة من مدينة سرت؛ وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة السلام الودية التي يحتضنها ملعب شهداء بنينا.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال مدرب فريق خليج سرت، جمال خميس، أن مشاركة فريقه تأتي في إطار تحضيراته لانطلاق الدوري الليبي الممتاز.

يشار إلى أن فريقا النادي الأهلي بنغازي وخليج سرت سيقصان شريط بطولة السلام الودية لكرة القدم الإثنين المقبل في ملعب شهداء بنينا.

ويشارك في بطولة السلام التنشيطية ستة فرق هي الأهلي بنغازي، والتحدي، والنصر، والهلال، وخليج سرت، والشط، وستنطلق البطولة التي ستشهد عودة الجماهير لملاعب كرة القدم بعد غياب لسنوات، يوم الاثنين، المقبل بمواجهة قوية بين الأهلي بنغازي وخليج سرت.